В Таганрогском заливе зафиксировали незначительное отклонение кислотности воды

Пробы морской воды брали в двух точках побережья Таганрогского залива — в районе улицы 2-я Надгорная и на территории бывшего Рыбзавода. Исследования проводились по пяти показателям: температура, водородный показатель (pH), растворенный кислород, содержание нефтепродуктов и биохимическое потребление кислорода.