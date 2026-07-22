В Хабаровском крае ускорили ремонт моста через озеро Мылки

В Хабаровском крае продолжается ремонт моста через озеро Мылки на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, сообщает КГКУ «Хабаровскуправтодор». Это один из крупнейших мостовых объектов региона, готовность которого уже достигла 50%.
Подрядчики завершили бетонирование парапетного ограждения и ремонт конусов. В ближайшее время специалисты приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия на мосту и подъездах к нему.
Параллельно работы идут в Аяно-Майском районе на автодороге Аян — Нелькан. Там ремонтируют два моста через ручьи на 150-м и 171-м километрах трассы. На объектах завершена подготовка, начался демонтаж старых пролётных строений.
Ремонт мостов ведётся благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Владимиром Путиным.
После завершения ремонта все сооружения будут приведены в соответствие с современными требованиями безопасности и обеспечат более надёжное движение транспорта.