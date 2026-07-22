В Хабаровском крае ускорили ремонт моста через озеро Мылки

В Хабаровском крае продолжается ремонт моста через озеро Мылки на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, сообщает КГКУ «Хабаровскуправтодор». Это один из крупнейших мостовых объектов региона, готовность которого уже достигла 50%.