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В Хабаровском крае ускорили ремонт моста через озеро Мылки

Работы продолжаются и на двух мостах в Аяно-Майском районе, где уже демонтируют старые пролётные строения.

В Хабаровском крае продолжается ремонт моста через озеро Мылки на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, сообщает КГКУ «Хабаровскуправтодор». Это один из крупнейших мостовых объектов региона, готовность которого уже достигла 50%.

Подрядчики завершили бетонирование парапетного ограждения и ремонт конусов. В ближайшее время специалисты приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия на мосту и подъездах к нему.

Параллельно работы идут в Аяно-Майском районе на автодороге Аян — Нелькан. Там ремонтируют два моста через ручьи на 150-м и 171-м километрах трассы. На объектах завершена подготовка, начался демонтаж старых пролётных строений.

Ремонт мостов ведётся благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Владимиром Путиным.

После завершения ремонта все сооружения будут приведены в соответствие с современными требованиями безопасности и обеспечат более надёжное движение транспорта.