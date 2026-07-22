В Красноярске 23 июля проверят систему оповещения

Завтра, 23 июля, с 10:40 до 10:42 в Красноярске снова проверят систему оповещения населения. В мэрии уточнили, что жители услышат речевые сообщения через громкоговорители, сирен не будет.
Власти просят горожан не паниковать, никуда не бежать и укрытий не искать. Отнестись к проводимым мероприятиям нужно с пониманием.
Ранее мы писали, что в лесах Красноярского края зарегистрировали 111 пожаров на площади 94,5 тысячи га.
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