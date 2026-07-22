МЧС предупреждило о ливнях в Нижегородской области 22 и 23 июля

В течение одного — трех часов в Нижегородской области может резко ухудшиться погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Сначала ливни накроют западные районы области. Сильные осадки задержатся до 23 июля.
Водителей просят снизить скорость из-за ухудшения видимости, размытия обочин и повышения скользкости. Необходимо избегать низменных участков местности.
Ранее мы писали, что магнитная буря мощностью пять баллов накрыла Нижний Новгород 22 июля.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше