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МЧС предупреждило о ливнях в Нижегородской области 22 и 23 июля

Они могут начаться в ближайшие три часа.

Источник: Живем в Нижнем

В течение одного — трех часов в Нижегородской области может резко ухудшиться погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сначала ливни накроют западные районы области. Сильные осадки задержатся до 23 июля.

Водителей просят снизить скорость из-за ухудшения видимости, размытия обочин и повышения скользкости. Необходимо избегать низменных участков местности.

Ранее мы писали, что магнитная буря мощностью пять баллов накрыла Нижний Новгород 22 июля.

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