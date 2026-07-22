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Опубликована программа «Столицы закатов» в Нижнем Новгороде на 24−26 июля

На сцене «Ракушка» выступит «Моя Мишель».

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцам представили программу фестиваля «Столица закатов» на ближайшие выходные. Информацией поделились организаторы.

В 19:00 24 июля на набережной Федоровского выступит Юнона, а в 19:30 напротив Академии Маяк — дуэт «Мишка Трефилова и скрипач Илья». Одним из главных событий вечера станет концерт группы «Моя Мишель» на сцене «Ракушка» в 19:30.

В субботу для жителей и гостей города подготовили мероприятия в рамках гастрономического фестиваля на улице Рождественской. Посетить его можно с 12:00 до 22:00. В Кремле слушателей порадует Jimina (19:00), на набережной Федоровского — «МОРДЕНС» (19:30), а напротив Академии Маяк — Наталья Иванова (20:00).

Выходные завершается концертом Wildways. Коллектив выступит в 19:30 26 июля на сцене «Ракушка». Также площадку на Федоровского займет Funkeys Music band (19:30), а напротив Академии Маяк — DJ Irenna (20:00).

Ранее мы писали, что татарский народный праздник Сабантуй пройдет в нижегородском парке имени 1 Мая.

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