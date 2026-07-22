Опубликована программа «Столицы закатов» в Нижнем Новгороде на 24−26 июля

В субботу для жителей и гостей города подготовили мероприятия в рамках гастрономического фестиваля на улице Рождественской. Посетить его можно с 12:00 до 22:00. В Кремле слушателей порадует Jimina (19:00), на набережной Федоровского — «МОРДЕНС» (19:30), а напротив Академии Маяк — Наталья Иванова (20:00).