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Лавров и глава МИД Индии обсудили график контактов на разных уровнях

Лавров и Джайшанкар провели встречу в Маниле на полях АСЕАН.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар обсудили в Маниле график предстоящих политических контактов на различных уровнях. Об этом сообщили в МИД России.

Также министры договорились продолжить доверительный диалог на всех уровнях.

Напомним, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании АСЕАН в Маниле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему Лавров не надел национальную рубашку на гала-ужин АСЕАН.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И, на полях саммита АСЕАН на Филиппинах, который начался 19 июля и продлится до 23-го числа.

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