Лавров и глава МИД Индии обсудили график контактов на разных уровнях

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И, на полях саммита АСЕАН на Филиппинах, который начался 19 июля и продлится до 23-го числа.