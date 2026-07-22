Лавров и глава МИД Индии обсудили график контактов на разных уровнях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар обсудили в Маниле график предстоящих политических контактов на различных уровнях. Об этом сообщили в МИД России.
Также министры договорились продолжить доверительный диалог на всех уровнях.
Напомним, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании АСЕАН в Маниле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему Лавров не надел национальную рубашку на гала-ужин АСЕАН.
Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И, на полях саммита АСЕАН на Филиппинах, который начался 19 июля и продлится до 23-го числа.