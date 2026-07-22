Археологи нашли редкий памятник при раскопках в Архиерейском квартале Перми

«Символика варьировалась от образа прерванной жизни до более сложных аллегорий вечной жизни в христианской культуре. Чаще всего мотив объясняют двумя версиями — внезапная смерть и пресечение рода. Дерево служило символом жизни, в свою очередь срубленное — пресечение жизненного пути. Обрубленные ветви означали, что человек не оставил потомства», — рассказали сотрудники Камской археологической экспедиции.