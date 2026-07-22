Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Археологи нашли редкий памятник при раскопках в Архиерейском квартале Перми

Возраст надгробия составляет более 125 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Архиерейском квартале на месте Пермского зоопарка продолжаются археологические раскопки. Они предшествуют созданию нового городского сквера на берегу Камы в Перми.

Масштабные работы проводит Камская археологическая экспедиция. Одной из последних находок пермских археологов стал редки памятник в виде дерева — мощный ствол с обрубленными ветвями, уходящий корнями в землю. Срез ствола венчает крест, сложенный из таких же веток.

На стволе высечено имя: «Епафродит Сергеевич Космач». Сведения о скончавшемся жителе Перми нашли в списке Евгения Субботина. Ранее известный историк и краевед издал книгу «Некрополь Пермского Спасо-Преображенского кафедрального собора».

Коллежский советник Епафродит Космач скончался 5 ноября 1909 года в возрасте 69 лет от «перерождения сердца». Раньше так называли состояние, при котором мышечная ткань замещается жировой, что приводит к сердечной недостаточности.

Мотив установки необычного памятника пояснили археологи. Он отражал глубокие представления о жизни, смерти и надежде на воскресение.

«Символика варьировалась от образа прерванной жизни до более сложных аллегорий вечной жизни в христианской культуре. Чаще всего мотив объясняют двумя версиями — внезапная смерть и пресечение рода. Дерево служило символом жизни, в свою очередь срубленное — пресечение жизненного пути. Обрубленные ветви означали, что человек не оставил потомства», — рассказали сотрудники Камской археологической экспедиции.