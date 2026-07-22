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Ливни ожидаются на территории Нижегородской области в ближайшие часы

Рекомендуется избегать низменных участков местности.

Источник: Время

Ливни ожидаются на территории западных округов Нижегородской области в ближайшие часы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Водителям, находясь в личном транспорте, рекомендуется снизить скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение.

Населению следует также избегать низменных участков местности.

«Телефон экстренных служб — 112», — напомнили в областном МЧС.

Непогода сохранится до конца дня и в течение суток 23 июля.

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