Ливни ожидаются на территории Нижегородской области в ближайшие часы

Ливни ожидаются на территории западных округов Нижегородской области в ближайшие часы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Водителям, находясь в личном транспорте, рекомендуется снизить скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение.
Населению следует также избегать низменных участков местности.
«Телефон экстренных служб — 112», — напомнили в областном МЧС.
Непогода сохранится до конца дня и в течение суток 23 июля.
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