Автомобиль с людьми упал в реку в Приморье

В районе Безверхово в Приморском крае случилось происшествие: автомобиль с людьми упал в воду. Видео с места ЧП появилось в соцсетях, на них видно, что люди после падения не покинули салон. Информации о пострадавших и причинах произошедшего пока нет. Источник: Хабарай.