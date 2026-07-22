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Автомобиль с людьми упал в реку в Приморье

В районе Безверхово в Приморском крае случилось происшествие: автомобиль с людьми упал в воду. Видео с места ЧП появилось в соцсетях, на них видно, что люди после падения не покинули салон. Информации о пострадавших и причинах произошедшего пока нет. Источник: Хабарай.

В районе Безверхово в Приморском крае случилось происшествие: автомобиль с людьми упал в воду. Видео с места ЧП появилось в соцсетях, на них видно, что люди после падения не покинули салон. Информации о пострадавших и причинах произошедшего пока нет. Источник: Хабарай gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/утонуло-авто.mp4