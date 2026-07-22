В Приангарье выросло число острых отравлений: лидируют лекарства и алкоголь

IrkutskMedia, 22 июля. За первое полугодие 2026 года в Иркутской области зарегистрирован 1501 случай острых отравлений химической этиологии. Это на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные причины отравлений: лекарственные препараты — 388 случаев, спиртосодержащая продукция — 365, наркотики — 204, прочие вещества (включая угарный газ и разъедающие жидкости) — 544.
По сравнению с первым полугодием 2025 года выросло число отравлений лекарствами — на 22,4%, а наркотиками — в 1,4 раза. При этом снизились отравления алкоголем — на 3,4%, и прочими веществами — на 1,8%.
В структуре алкогольных отравлений 85,2% приходятся на употребление высоких доз этилового спирта.
Ведомство предупреждает: употребление алкоголя в больших количествах, суррогатов, сомнительных жидкостей и лекарств без назначения врача смертельно опасно.
Напомним, что с начала года в Иркутской области зафиксировано 705 отравлений химической этиологии. Данные показатели выше аналогичного периода за прошлый год на 4,1%. В основном люди получали отравления от взаимодействия с бытовой химией (221 человек отравился от окиси углерода и других разъедающих веществ). Ещё 189 человек отравились лекарственными препаратами (на 32,2% выше, чем в прошлом году).