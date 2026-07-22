В Приангарье выросло число острых отравлений: лидируют лекарства и алкоголь

Напомним, что с начала года в Иркутской области зафиксировано 705 отравлений химической этиологии. Данные показатели выше аналогичного периода за прошлый год на 4,1%. В основном люди получали отравления от взаимодействия с бытовой химией (221 человек отравился от окиси углерода и других разъедающих веществ). Ещё 189 человек отравились лекарственными препаратами (на 32,2% выше, чем в прошлом году).