В Калининградском зоопарке восстановили мозаичное панно в бегемотнике

По словам художницы, идея восстановить панно появилась у нее давно. «Я приходила в бегемотник, видела неполный рисунок, и эти пустоты производили впечатление выбитого зуба, царапали глаз. Как художнику-керамисту, мне очень хотелось восстановить исходный вид панно», — рассказала Ляшук.