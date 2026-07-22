Почти 40% россиян никогда не выходят из дома без наличных — опрос

Как выяснили аналитики, 38% опрошенных признались, что не выходят из дома без бумажных денег. Ещё 34% сообщили, что чаще всего берут с собой хотя бы немного наличных, но делают это не всегда. Иногда носят с собой купюры 18% респондентов, но чаще обходятся без них. Каждый десятый участник опроса заявил, что уже давно не держал в руках бумажные деньги.