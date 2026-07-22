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Почти 40% россиян никогда не выходят из дома без наличных — опрос

Чаще всего люди носят с собой от 1 до 5 тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

Почти 40% россиян всегда имеют при себе запас наличных. Об этом говорится в исследовании сервиса «Выберу.ру», результаты которого приводит РИА Новости.

Как выяснили аналитики, 38% опрошенных признались, что не выходят из дома без бумажных денег. Ещё 34% сообщили, что чаще всего берут с собой хотя бы немного наличных, но делают это не всегда. Иногда носят с собой купюры 18% респондентов, но чаще обходятся без них. Каждый десятый участник опроса заявил, что уже давно не держал в руках бумажные деньги.

Самой распространённой суммой, которую россияне ежедневно берут с собой, оказался диапазон от 1 до 5 тысяч рублей — так ответили 37% участников исследования. Ещё 24% обычно носят от 500 до 1 тысячи рублей, 18% — от 5 до 10 тысяч. Меньше 500 рублей имеют при себе 12% опрошенных, а больше 10 тысяч — только 9%.

Главной причиной привязанности к наличным 41% россиян назвали чувство уверенности в непредвиденных обстоятельствах. Каждый четвёртый считает, что бумажные деньги помогают лучше контролировать личный бюджет. Для 19% наличие нескольких купюр в кошельке остаётся просто многолетней привычкой, от которой они не хотят отказываться даже при активном использовании безналичной оплаты.

Большинство участников опроса не стремятся хранить значительную часть дохода в наличной форме. Более половины респондентов — 52% — сообщили, что обычно держат наличными не больше 5% среднемесячного заработка. Ещё 29% оставляют в бумажных деньгах от 5% до 10% дохода, 13% — от 10% до 20%, а свыше пятой части месячного заработка наличными хранят лишь 6%.

В июне сообщалось, что из-за сбоев в работе терминалов в России стали чаще снимать наличные.