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Волжскому исполнилось 72 года

Сегодня, 22 июля, одному из самых молодых городов Волгоградской области.

Сегодня, 22 июля, одному из самых молодых городов Волгоградской области, Волжскому исполняется 72 года. Как сообщили в администрации городского округа, вплоть до выходных на различных площадках города будут проходить концерты и выступления творческих коллективов. В программе запанированы летняя елка с Дед Морозом и пенная вечеринка, «Молодежный движ» с номерами артистов оригинального жанра, модные показы, открытые тренировки мастеров единоборств и детские праздники.

В парке «Волжский» в заключительный день празднования состоится большой концерт — перед собравшимися выступят творческие коллективы и исполнители Волжского, волгоградская группа «Кавер-хит» и спецгость, имя которого пока держится в тайне.