На Дону более шести тыс. семей получают пособия на питание

В первом полугодии 2026 года ежемесячную выплату на полноценное питание в Ростовской области оформили 6 288 семей. По словам министра труда и соцразвития региона Ирины Шуваловой, эта мера поддержки адресована малоимущим категориям граждан: беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трёх лет.