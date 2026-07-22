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На Дону более шести тыс. семей получают пособия на питание

Сумма пособия с учётом индексации составляет 1 538 рублей.

В первом полугодии 2026 года ежемесячную выплату на полноценное питание в Ростовской области оформили 6 288 семей. По словам министра труда и соцразвития региона Ирины Шуваловой, эта мера поддержки адресована малоимущим категориям граждан: беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трёх лет.

В этом году сумма пособия с учётом индексации составляет 1 538 рублей. Правила начисления зависят от статуса получателя.

Беременным деньги выплачиваются с момента подачи заявления до окончания срока медицинской справки.

Кормящим матерям пособие положено до достижения ребёнком одного года (или до завершения грудного вскармливания, что подтверждается справкой).

Родителям или опекунам детей до 3 лет выплата начисляется до третьего дня рождения ребёнка.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, в МФЦ или в местном органе соцзащиты. Данная инициатива финансируется в рамках региональной программы по повышению рождаемости и национального проекта «Семья».