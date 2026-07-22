В Уфе прошел показ летней коллекции Волжской недели моды

Этот модный показ по традиции изобиловал сюрпризами. На подиум в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе наряду с профессиональными моделями вышли люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и трехлетние малыши. Коллекция, представленная 20 дизайнерами из России и Беларуси, отражала культуру народов, гармонично сочетая современные модные тенденции с элементами одежды прошлых столетий.
Генеральный продюсер Волжской Недели моды в Уфе Олеся Шарифуллина подчеркнула, что проект выходит за рамки привычных стандартов моды.
— Мы не просто демонстрируем одежду, а вкладываем в нее глубокие смыслы. Каждый дизайнер может рассказать историю своего бренда, модели получают шанс начать карьеру, а предприниматели — представить свой бизнес. Возраст, рост или параметры не имеют значения. Подиум помогает людям раскрыться и обрести уверенность, — поделилась Олеся.
Вечер начался с этнопоказа, созданного белорусским дизайнером Натальей Гайдаржи в коллаборации с международным проектом «Стихия» Эльвиры Ишмуратовой и дизайнером украшений Светланой Арефьевой. Коллекция с натуральными льняными тканями, ручной вышивкой и этническими мотивами сразу задала тон всему мероприятию.
Бренд «Харби» уфимского дизайнера Саимы Хасановой представил серию одежды «Мелодия души», в которой башкирский национальный колорит гармонично вписан в современные модные тренды. Роскошные платья с вышивкой и традиционными орнаментами покорили зрителей.
В представленных моделях гармонично сочетались современные элементы и национальный колорит Фото: Рустам Гильманов.
От Татарстана выступили Зилия Буранбаева с мусульманскими и свадебными нарядами, и Светлана Гарифуллина с детской одеждой из натуральных материалов. Марьям Ярмиева из Екатеринбурга удивила полупрозрачными кружевными вечерними и свадебными платьями ручной работы из натурального шелка и плиссированного шифона.
Эльмира Имангулова из студии MIRANG представила часть коллекции «Сила рода», которая стала визуальной летописью культур восьми народов Поволжья: башкир, татар, удмуртов, марийцев, мордвы, чувашей, казахов и славян.
— Мы хотим отдать дань уважения нашим предкам и передать молодежи любовь к Родине и традициям. Мы показываем, что этнические элементы могут быть стильно интегрированы в повседневную одежду, — объяснила Эльмира.
Самый молодой дизайнер на показе, 16-летний Никола Селиверстов из Санкт-Петербурга, представил коллекцию «Момодзи Сакура». Все его образы созданы из переработанных материалов, включая платье из пододеяльников и штор. Никола планирует продолжать эту тему и расширять коллекцию.
Посетители мероприятия также смогли ознакомиться с вечерними нарядами самарского модельера Надежды Любинской и творческими проектами дизайнера Алены Алтынбаевой.
Зрители особенно тепло приветствовали моделей с ограниченными возможностями здоровья. На подиуме выступили Сергей Черных с ДЦП, 15-летний Ильназ Давлетов с бионическими протезами рук и Алексей Старков с протезами ног. Колясочница Сулпан Байгалина представила платье от Эльмиры Имангуловой.
— Волжская Неделя моды — это место, где нет границ, где каждый может найти внутреннюю опору и проявить себя. Здесь национальные обычаи переплетаются с актуальными тенденциями и мода превращается в универсальный язык, доступный каждому. Именно это мы и стремились донести до зрителей, — отметил Линар Шарифуллин, исполнительный директор проекта.
Справка «РГ».
Волжская Неделя моды — федеральный проект, включающий модные показы, мастер-классы и лекции, которые проходят в Москве и крупных городах страны. Первый модный показ состоялся в Нижнем Новгороде в 2016 году. Впоследствии Неделя моды также проходила в Казани и Самаре.