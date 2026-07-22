В Уфе прошел показ летней коллекции Волжской недели моды

— Волжская Неделя моды — это место, где нет границ, где каждый может найти внутреннюю опору и проявить себя. Здесь национальные обычаи переплетаются с актуальными тенденциями и мода превращается в универсальный язык, доступный каждому. Именно это мы и стремились донести до зрителей, — отметил Линар Шарифуллин, исполнительный директор проекта.