Электроснабжение во Владивостоке полностью восстановлено после отключения ЛЭП

Причиной аварийного отключения стали действия сторонней организации, которая вела монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) на недопустимо близком расстоянии от высоковольтной ЛЭП. Нарушение правил безопасности привело к срабатыванию защиты и отключению линий. В настоящее время незаконно установленный провод уже демонтирован, а ЛЭП включена в работу по нормальной схеме.