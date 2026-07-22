Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японский блогер Хидэ Масуи покорил самую длинную лестницу России в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Русскоязычный блогер из Японии Хидэ Масуи-сан во время поездки по Красноярску поднялся на Торгашинский хребет, преодолев самую длинную лестницу в России. Она насчитывает 1638 ступеней.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Русскоязычный блогер из Японии Хидэ Масуи-сан во время поездки по Красноярску поднялся на Торгашинский хребет, преодолев самую длинную лестницу в России. Она насчитывает 1638 ступеней.

Накануне блогер посетил национальный парк «Красноярские Столбы», а затем решил испытать себя на еще одном популярном туристическом маршруте города.

«Ребята, привет! Вчера — Столбы, сегодня — Торгашинский хребет. Здесь самая длинная лестница в России. За эти два дня мое тело навсегда запомнило, что такое Сибирь. Чувствую себя очень хорошо, всем рекомендую», — рассказал Хидэ в своем телеграм-канале.

После Красноярска путешественник продолжит маршрут по России. Следующей остановкой станет Барнаул, сообщили Gornovosti.ru.