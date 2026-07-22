Японский блогер Хидэ Масуи покорил самую длинную лестницу России в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Русскоязычный блогер из Японии Хидэ Масуи-сан во время поездки по Красноярску поднялся на Торгашинский хребет, преодолев самую длинную лестницу в России. Она насчитывает 1638 ступеней.
Накануне блогер посетил национальный парк «Красноярские Столбы», а затем решил испытать себя на еще одном популярном туристическом маршруте города.
«Ребята, привет! Вчера — Столбы, сегодня — Торгашинский хребет. Здесь самая длинная лестница в России. За эти два дня мое тело навсегда запомнило, что такое Сибирь. Чувствую себя очень хорошо, всем рекомендую», — рассказал Хидэ в своем телеграм-канале.
После Красноярска путешественник продолжит маршрут по России. Следующей остановкой станет Барнаул, сообщили Gornovosti.ru.