Японский блогер Хидэ Масуи покорил самую длинную лестницу России в Красноярске

«Ребята, привет! Вчера — Столбы, сегодня — Торгашинский хребет. Здесь самая длинная лестница в России. За эти два дня мое тело навсегда запомнило, что такое Сибирь. Чувствую себя очень хорошо, всем рекомендую», — рассказал Хидэ в своем телеграм-канале.