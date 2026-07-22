За день троих хабаровчан оштрафовали за купание в запрещенных местах

Жаркая погода продолжает манить хабаровчан к городским водоемам, однако беспечность у воды может стоить жизни. Чтобы предотвратить трагедии, специалисты управления ГОЧС администрации города Хабаровска продолжают усиленное патрулирование береговой линии, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
«Очередной рейд, организованный управлением ГОЧС, прошел по акватории Амурской протоки и реки Амур. В этот раз патрулирование носило межведомственный характер: к сотрудникам ведомства и городским спасателям присоединился инспектор по делам несовершеннолетних УМВД по г. Хабаровску», — говорится в сообщении.
Межведомственная комиссия проверила популярные места несанкционированного (стихийного) отдыха: пляжи в районах «Амуркабеля», набережной им. Г. И. Невельского, завода «Дальдизель» и базы отдыха «Дельфин».
Специалисты управления пообщались с отдыхающими, разъяснив им скрытые угрозы амурского течения и опасности несанкционированных мест отдыха. Горожанам раздали информационные листовки с четкими правилами безопасного поведения у воды и инструкциями на случай экстренных ситуаций. Присутствие инспектора ПДН позволило предметно пообщаться с родителями. Им напомнили об ответственности за оставление детей у воды без присмотра даже на несколько минут.
К сожалению, не все отдыхающие реагируют на предупреждения. В ходе рейда было составлено три протокола об административном правонарушении за купание в зоне действия знака «Купаться запрещено».
На сегодняшний день на территории города нет ни одного официально разрешенного и безопасного места для купания. Качество воды не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, а дно в местах стихийных пляжей не обследовано водолазами и изобилует ямами, водоворотами и опасным мусором.
«Мы призываем горожан проявлять ответственность! Отдыхайте на берегу, принимайте солнечные ванны, но не игнорируйте запрещающие знаки. Ваша жизнь и здоровье ваших детей — исключительно в ваших руках», — предупредили в городском управлении ГО и ЧС.
Если вы стали свидетелем происшествия на воде, незамедлительно звоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб: 112.