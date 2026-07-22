За день троих хабаровчан оштрафовали за купание в запрещенных местах

Специалисты управления пообщались с отдыхающими, разъяснив им скрытые угрозы амурского течения и опасности несанкционированных мест отдыха. Горожанам раздали информационные листовки с четкими правилами безопасного поведения у воды и инструкциями на случай экстренных ситуаций. Присутствие инспектора ПДН позволило предметно пообщаться с родителями. Им напомнили об ответственности за оставление детей у воды без присмотра даже на несколько минут.