Какие поезда подключили к интернету в Казахстане

Как пояснили в ведомстве, для подключения к сервису пассажирам необходимо выбрать сеть Wi-Fi в поезде и пройти авторизацию. После этого можно воспользоваться бесплатным доступом для обмена текстовыми сообщениями в WhatsApp и Telegram либо оформить платный тариф, который обеспечивает полный доступ к интернет-ресурсам, социальным сетям, видеосервисам и рабочим приложениям. В ведомстве отметили, что обеспечение пассажирских поездов доступом к интернету является одним из приоритетных направлений.