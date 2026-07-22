Какие поезда подключили к интернету в Казахстане

На сегодняшний день интернетом обеспечены пассажирские поезда по маршрутам:
Кызылорда — Павлодар; Жезказган — Астана; Астана — Семей; Алматы — Достык; Кызылорда — Кокшетау.
«Использование спутниковой связи обеспечивает стабильный доступ к сети Интернет даже на тех участках железнодорожного маршрута, где отсутствует покрытие мобильных операторов. Это позволяет пассажирам пользоваться мессенджерами, социальными сетями, рабочими сервисами и другими онлайн-платформами практически на всем протяжении маршрута», — сообщили в Минтрансе.
Как пояснили в ведомстве, для подключения к сервису пассажирам необходимо выбрать сеть Wi-Fi в поезде и пройти авторизацию. После этого можно воспользоваться бесплатным доступом для обмена текстовыми сообщениями в WhatsApp и Telegram либо оформить платный тариф, который обеспечивает полный доступ к интернет-ресурсам, социальным сетям, видеосервисам и рабочим приложениям. В ведомстве отметили, что обеспечение пассажирских поездов доступом к интернету является одним из приоритетных направлений.