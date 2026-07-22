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Какие поезда подключили к интернету в Казахстане

Министерство транспорта сообщило о том, что на пяти железнодорожных маршрутах Казахстана пассажиры могут получить доступ к интернету, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На сегодняшний день интернетом обеспечены пассажирские поезда по маршрутам:

Кызылорда — Павлодар; Жезказган — Астана; Астана — Семей; Алматы — Достык; Кызылорда — Кокшетау.

«Использование спутниковой связи обеспечивает стабильный доступ к сети Интернет даже на тех участках железнодорожного маршрута, где отсутствует покрытие мобильных операторов. Это позволяет пассажирам пользоваться мессенджерами, социальными сетями, рабочими сервисами и другими онлайн-платформами практически на всем протяжении маршрута», — сообщили в Минтрансе.

Как пояснили в ведомстве, для подключения к сервису пассажирам необходимо выбрать сеть Wi-Fi в поезде и пройти авторизацию. После этого можно воспользоваться бесплатным доступом для обмена текстовыми сообщениями в WhatsApp и Telegram либо оформить платный тариф, который обеспечивает полный доступ к интернет-ресурсам, социальным сетям, видеосервисам и рабочим приложениям. В ведомстве отметили, что обеспечение пассажирских поездов доступом к интернету является одним из приоритетных направлений.