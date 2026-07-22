Трое школьников из Хабаровского края прошли отбор на программы федерального центра «Сириус»

Образовательный Фонд «Талант и успех» пригласил трех школьников Хабаровского края, прошедших конкурсный отбор, к участию в августовских программах образовательного центра «Сириус». Отбор по направлению «Информатика» прошел обучающийся 8 класса Лицея информационных технологий Хабаровска Владимир Емельяненко, по направлению «Химия» — обучающийся 9 класса Краевого центра образования Денис Посевин и обучающийся 8 класса Лицея информационных технологий Егор Михайлов. «Уверены, что поездка станет важным шагом в будущей научной карьере ребят. Впереди старт школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Это подходящее время для выбора учебных дисциплин, в которых учащиеся смогут проявить свои способности», — отметили в Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус 27». Образовательный центр «Сириус» — уникальная экосистема, созданная по инициативе президента Владимира Путина на базе объектов Олимпийского Сочи. В центре представлены программы дополнительного образования по инженерным и естественно-научным дисциплинам, проектные смены, интенсивы и мероприятия в области культуры и спорта.