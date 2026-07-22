В Комсомольске на 90 процентов готовы общественные территории, получившие федеральную поддержку

Это сквер Героев СВО, кордодром в парке Гагарина, сквер у 23 и 6 школ и пешеходная аллея в парке «Судостроитель» Татьяна Стоцкая, ведущий эксперт управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства: Завод АСЗ нам предоставил свои разработки. С их учетом мы приняли решение, что здесь необходима пешеходная зона. Аллею рядом аттракционами начали делать в апреле. Положили брусчатку, провели освещение. Этим летом установят скамейки, урны и качели. Сумма вложенных средств — почти 4 миллиона рублей. Благоустройство парка «Судостроитель» реализуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Ранее по нему здесь открыли памятник создателям подводного флота и детскую площадку. Сейчас в Комсомольске в соответствии с нацпроектом “Инфраструктура для жизни” и долгопланом развития города благоустраивают 4 общественных территории. Работы на всех объектах подходят к завершению.