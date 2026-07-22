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Минпросвещения: деньги за коммерческие путёвки в «Артек» вернут

Лагерь «Артек» готов к приему детей, как позволит ситуация.

Источник: Комсомольская правда

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Обсудили приостановку детского отдыха в регионе и подготовку к учебному году 2026/27. Также был поднят вопрос о возврате денег тем, кто купил путевки в «Артек».

Родителям, купившим путевки, вернут деньги за неиспользованные дни. Заявки детей, не попавших в центр, рассмотрят после возобновления работы. Об этом заявил глава Минпросвещения в разговоре с Аксеновым. Кравцов подчеркнул, что «Артек» будет готов принять детей снова, как только позволит ситуация.

Ранее KP.RU сообщил, что пока прием детей в детские лагеря в Крыму приостановили с 22 июня по 1 сентября. Аналитики издания рассказали о последних изменениях связанных с лагерями на полуострове.

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