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Предприниматель под Волгоградом списал 300 тонн семян без документов

В Волгоградской области фермер нарушил закон о семеноводстве.

Источник: Комсомольская правда

В Новониколаевском районе Волгоградской области индивидуальный предприниматель нарушил правила списания семян под посев, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Специалисты ведомства выяснили, что предприниматель списал 9 тонн семян ярового ячменя и 300 тонн семян подсолнечника. При этом у него не оказалось документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян.

По факту нарушения предпринимателю вынесли предостережение. Ему порекомендовали впредь соблюдать требования закона и не допускать подобных ошибок.