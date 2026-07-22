В правительстве допускают снижение турпотока в Калининградскую область по итогам 2026 года

Мы ждём, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть, чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Но ждём в этом году не менее 2,3 миллиона туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек, причём их траты по картам в регионе превысили 30 миллиардов рублей, — сообщил Беспрозванных.