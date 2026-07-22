Правительству Нижегородской области рекомендовано увеличить число работающих АЗС

В Нижегородской области с 9 июля 2026 года действуют ограничения на продажу топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномеров автомобилей. Они распространены на АЗС ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть» и «Татнефть». Сейчас власти налаживают обеспечение бензином предприятий агропромышленного комплекса, снабжение аграриев дизелем удалось стабилизировать.