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Правительству Нижегородской области рекомендовано увеличить число работающих АЗС

Правительство РФ рекомендовало властям Нижегородской и Вологодской областей совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, следует из перечня мер по определению очередности поставок нефтепродуктов потребителям, с которыми ознакомился «Ъ». В первую очередь топливо направят госструктурам и отдельным регионам. Наименьший приоритет отдадут АЗС и экспорту по межправительственным соглашениям.

Правительство РФ рекомендовало властям Нижегородской и Вологодской областей совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, следует из перечня мер по определению очередности поставок нефтепродуктов потребителям, с которыми ознакомился «Ъ». В первую очередь топливо направят госструктурам и отдельным регионам. Наименьший приоритет отдадут АЗС и экспорту по межправительственным соглашениям.

В правительстве отметили, что напряженная ситуация на внутреннем топливном рынке сохраняется и в регионах необходимо не допустить дисбаланса.

В Нижегородской области с 9 июля 2026 года действуют ограничения на продажу топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномеров автомобилей. Они распространены на АЗС ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть» и «Татнефть». Сейчас власти налаживают обеспечение бензином предприятий агропромышленного комплекса, снабжение аграриев дизелем удалось стабилизировать.

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