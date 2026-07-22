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Машину с водителем ищут в озере в ЕАО

Оперативная группа Главного управления МЧС России по ЕАО проверяет информацию о том, что под водой на озере Вероника в селе Раздольном находится автомобиль с водителем. По предварительным данным, глубина на указанном очевидцами месте превышает 5 метров. Спасатели уже выехали на место, обстоятельства уточняются. Источник: ГУ МЧС России по ЕАО.

Оперативная группа Главного управления МЧС России по ЕАО проверяет информацию о том, что под водой на озере Вероника в селе Раздольном находится автомобиль с водителем. По предварительным данным, глубина на указанном очевидцами месте превышает 5 метров. Спасатели уже выехали на место, обстоятельства уточняются. Источник: ГУ МЧС России по ЕАО gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/еао.mp4

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