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«Вода смыла огороды и теплицы»: в Аскинском районе пострадали более 100 участков

Из-за подъема уровня реки Сарс в Аскинском районе подтопило более 100 придомовых территорий в четырех селах. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Источник: МЧС РФ

Как рассказала многодетная мать Лейсан Суфиянова из одного из пострадавших сел Султанбеково, большая вода смыла огороды, картофельные поля и теплицы. Глава администрации района Динис Юсупов лично выехал в подтопленные населенные пункты. На местах также продолжают работать сотрудники оперативных служб и МЧС России.

Лейсан Суфиянова от имени односельчан поблагодарила спасателей за постоянную заботу и гуманитарную помощь.

Напомним, из-за размыва дамбы в соседнем Пермском крае уровень воды в реке Сарс поднялся более чем на полтора метра.

20 июля в Аскинском районе республики из-за подтопления населенных пунктов ввели режим ЧС. Администрация Аскинского района организовала помощь и эвакуацию жителей. Также возле ФАП проходила выдача гумпомощи.

Ранее в Аскинском районе Башкирии определили план работ по восстановлению после паводка.

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