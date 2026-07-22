«Вода смыла огороды и теплицы»: в Аскинском районе пострадали более 100 участков

Как рассказала многодетная мать Лейсан Суфиянова из одного из пострадавших сел Султанбеково, большая вода смыла огороды, картофельные поля и теплицы. Глава администрации района Динис Юсупов лично выехал в подтопленные населенные пункты. На местах также продолжают работать сотрудники оперативных служб и МЧС России.
Лейсан Суфиянова от имени односельчан поблагодарила спасателей за постоянную заботу и гуманитарную помощь.
Напомним, из-за размыва дамбы в соседнем Пермском крае уровень воды в реке Сарс поднялся более чем на полтора метра.
20 июля в Аскинском районе республики из-за подтопления населенных пунктов ввели режим ЧС. Администрация Аскинского района организовала помощь и эвакуацию жителей. Также возле ФАП проходила выдача гумпомощи.
Ранее в Аскинском районе Башкирии определили план работ по восстановлению после паводка.