Третий класс пожароопасности установился в лесах Нижегородской области

Третий класс пожароопасности установился в лесах на территории Нижегородской области, согласно данным регионального Минлесхоза.
Полностью он действует в лесах на территории 50 муниципальных округов (например, в Арзамасе, Выксе, Дзержинске, Кулебаках, Нижнем Новгороде, Сарове и других).
Для удобства граждан на сайте Минлесхоза ежедневно обновляется карта пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено.
Напомним, ливни ожидаются на территории западных округов Нижегородской области в ближайшие часы.