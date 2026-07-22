Лукашенко высказался о песнях Олега Газманова

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о песнях народного артиста России Олега Газманова, сообщила пресс-служба президента.
Так, 22 июля белорусским лидером были направлены поздравления Олегу Газманову с его 75-летием. Напомним, ранее артист рассказывал, что его отец, мама и бабушка — из Беларуси.
Также Лукашенко высказался о репертуаре Газманова, заметив, что его песням удается объединять людей разных поколений и национальностей, наполнять сердца преданных поклонников оптимизмом, созидательной энергией и любовью к Родине. Еще глава государства сказал, как в Беларуси относятся к песням Газманова.
— На белорусской земле высоко ценят огромный вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и культурных связей наших братских народов, — констатировал глава республики.
Еще Александр Лукашенко пожелал президенту Грузии Кавелашвили мудрости в принятии решений.
Кроме того, глава страны подписал указ, касающийся сразу четырех белорусских генералов. И мы писали, что 21 июля Лукашенко подписал новый указ по топливу в республике.