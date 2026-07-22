Лукашенко высказался о песнях Олега Газманова

Также Лукашенко высказался о репертуаре Газманова, заметив, что его песням удается объединять людей разных поколений и национальностей, наполнять сердца преданных поклонников оптимизмом, созидательной энергией и любовью к Родине. Еще глава государства сказал, как в Беларуси относятся к песням Газманова.