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Семейная пара дошла пешком из Москвы до Красноярска за 185 дней

В планах — дойти пешком до Владивостока.

Семейная пара Павел и Тома дошла пешков до Красноярска. На такое «путешествие» из Москвы у них ушло 185 дней. Всеми деталями маршрута они делятся в соцсетях.

Пара отправилась в пеший поход из Москвы 19 января. Вечером 13 июля они пересекли границу Красноярского края, побывали в Боготоле и Ачинске, а 21 июля добрались до краевого центра.

В Красноярске их приютил местный житель. В четверг у путешественников запланирована встреча с горожанами.

За 185 дней пути супруги преодолели более 4600 километров. В планах — дойти пешком до Владивостока.

Ранее мы сообщали, что японский блогер Хидэ Масуи восхитился Красноярском и его природой.