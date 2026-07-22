Семейная пара дошла пешком из Москвы до Красноярска за 185 дней

Семейная пара Павел и Тома дошла пешков до Красноярска. На такое «путешествие» из Москвы у них ушло 185 дней. Всеми деталями маршрута они делятся в соцсетях.
Пара отправилась в пеший поход из Москвы 19 января. Вечером 13 июля они пересекли границу Красноярского края, побывали в Боготоле и Ачинске, а 21 июля добрались до краевого центра.
В Красноярске их приютил местный житель. В четверг у путешественников запланирована встреча с горожанами.
За 185 дней пути супруги преодолели более 4600 километров. В планах — дойти пешком до Владивостока.
Ранее мы сообщали, что японский блогер Хидэ Масуи восхитился Красноярском и его природой.