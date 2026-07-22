Орнелла Мути и ее дочь решили стать гражданками России

Дочь знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути, певица Найке Ривелли, заявила, что они с матерью подали документы на получение российского гражданства. В интервью РИА Новости артистка пояснила, что она и ее родительница давно чувствуют связь с Россией.
«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома…», — рассказала Ривелли.
Певица отметила, что никогда не сталкивалась с осуждением в Италии из-за симпатий к России. Напротив, по ее словам, многие итальянцы уважают российскую культуру и помнят историю.
Ранее певица сообщала, что они с матерью рассматривают возможность покупки дома в Москве или Санкт-Петербурге. По словам Ривелли, они с матерью часто бывают в России — навещают родственников, друзей, приезжают по работе. Иметь собственное жилье, по ее мнению, было бы удобно, поскольку приезжать приходится большой семьей, а останавливаться в гостиницах не всегда комфортно.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
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