Орнелла Мути и ее дочь решили стать гражданками России

Ранее певица сообщала, что они с матерью рассматривают возможность покупки дома в Москве или Санкт-Петербурге. По словам Ривелли, они с матерью часто бывают в России — навещают родственников, друзей, приезжают по работе. Иметь собственное жилье, по ее мнению, было бы удобно, поскольку приезжать приходится большой семьей, а останавливаться в гостиницах не всегда комфортно.