Засуху выявили на полях с подсолнечником в Ростовской области

В Ростовской области на полях подсолнечника зафиксировали засуху. Об этом говорится в метеобюллетене, опубликованном на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
— Почвенная засуха сохраняется под подсолнечником по данным наблюдений метеостанции Белая Калитва, агрометеорологической станции «Гигант» (ред.: Сальский район), по результатам обследований на полях в Семикаракорском районе, — сообщают синоптики.
Напомним, в течение суток 22 июля в отдельных северо-западных, северо-восточных, южных районах и Приазовье, в том числе в Ростове-на-Дону, ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Также днем местами по региону возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер должен быть западной четверти 5−10 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +28−33, по югу до +36 градусов.
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