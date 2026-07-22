Пожилая хабаровчанка ограбила молодого туриста из Санкт-Петербурга

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела об уличном грабеже. Жертвой преступления стал 26-летний житель Санкт-Петербурга, который приехал в краевой центр по делам. В июне этого года во время прогулки на улице Воронежской к нему подошла женщина и попросила денег на еду. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчина достал из кошелька пачку банкнот и приготовился отсчитать небольшую сумму. В этот момент в диалог вступила другая женщина, которая якобы проходила мимо. Заявитель отвлёкся на разговор с ней. Тогда просившая подаяние злоумышленница резко выхватила купюры и скрылась. Ущерб приезжий оценил в 25 тысяч рублей.
Подозреваемую задержали сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по Хабаровску. Ею оказалась 68-летняя жительница Железнодорожного района. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков, а также за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Женщина отбывала длительные сроки в местах лишения свободы. В Хабаровске она нигде не работает.
К моменту задержания похищенные деньги пенсионерка уже потратила. Однако в рамках расследования она полностью компенсировала причинённый ущерб потерпевшему. На время следствия женщина находилась под подпиской о невыезде.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
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