Пожилая хабаровчанка ограбила молодого туриста из Санкт-Петербурга

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела об уличном грабеже. Жертвой преступления стал 26-летний житель Санкт-Петербурга, который приехал в краевой центр по делам. В июне этого года во время прогулки на улице Воронежской к нему подошла женщина и попросила денег на еду. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.