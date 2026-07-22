Собянин поблагодарил всех, кто стоит на защите неба Москвы

Он подчеркнул, что в борьбе с сильным и коварным врагом неизбежны потери. «Но все же, несмотря на все усилия, он не смог и не сможет навязать нам свои правила игры. И за это я сегодня говорю спасибо всем, кто днем и ночью, в будни и праздники стоит на защите нашего неба», — добавил Собянин.