Собянин поблагодарил всех, кто стоит на защите неба Москвы

«Сегодня отмечается День защитников неба Москвы. Памятная дата, которая в наши дни вновь обрела актуальность. Четыре с лишним года киевский режим проверяет на прочность защитников нашего неба. И все эти годы главной целью врага является Московский регион. Ведь мы — крупнейший промышленный центр и транспортный узел страны. И, что еще важнее, мы — столица и сердце России», — написал мэр.
Он подчеркнул, что в борьбе с сильным и коварным врагом неизбежны потери. «Но все же, несмотря на все усилия, он не смог и не сможет навязать нам свои правила игры. И за это я сегодня говорю спасибо всем, кто днем и ночью, в будни и праздники стоит на защите нашего неба», — добавил Собянин.
Мэр также выразил благодарность работникам предприятий и конструкторских бюро, которые смогли нарастить выпуск традиционных, проверенных временем средств ПВО и в кратчайшие сроки наладили производство инновационных изделий для отражения новых угроз.
«Спасибо строителям и работникам городских служб, которые возводят защитные сооружения, вышки и позиции войск противовоздушной обороны в Москве и других регионах страны. Спасибо программистам и другим технарям, которые успешно решают сложнейшую задачу автоматизированного выявления и подавления вражеских беспилотных летательных аппаратов. Спасибо бойцам Росгвардии, отрядов БАРС и ведомственной охраны, которые взяли на себя защиту критически важных объектов экономики и жизнеобеспечения населения. И, конечно же, огромное спасибо военным летчикам и бойцам противовоздушной обороны, на плечах которых лежит основная тяжесть противодействия вражеским атакам. Спасибо всем защитникам неба!», — заключил Собянин.