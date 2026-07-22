В Партизанском районе полицейский не уследил за поднадзорным. Тот убил двух человек

«Оперативники собственной безопасности краевого Главка проводят проверку по факту возможного противоправного деяния сотрудника полиции. Предварительно установлено, что в 2025 году он знал о прибытии на обслуживаемую территорию освободившегося заключенного, но тот на учет не встал и поселился в другом городе. Мер по установлению контроля за ним сотрудник не принял, после чего мужчина совершил несколько преступлений. Сейчас полицейский отстранен от службы, при подтверждении вины он будет уволен и привлечен к ответственности», — прокомментировали ситуацию ГУ МВД по Красноярскому краю.