В Партизанском районе полицейский не уследил за поднадзорным. Тот убил двух человек

В Партизанском районе Красноярского края перед судом предстанет начальник отделения участковых уполномоченных полиции. Его обвиняют в халатности после того, как бывший заключенный, оставшийся без административного надзора, совершил тяжкие преступления. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В мае 2025 года мужчина освободился из колонии. Суд установил за ним административный надзор на 10 лет. Он должен был прибыть в село Партизанского района, встать на учет, отмечаться в полиции, не выходить из дома ночью и не посещать питейные заведения.
«Начальник отделения участковых получил документы лично, но оставил их в ящике своего стола. На исполнение подчиненным их не передал, поручений не дал, дело об административном надзоре не завел. Позже участковый доложил, что освобожденный по адресу не прибыл и находится в Красноярске. Однако мер принято не было», — сообщили в прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, документы пролежали в столе до октября 2025 года. Оставшись без контроля, бывший заключенный совершил два убийства, несколько разбойных нападений и мошенничество.
«Оперативники собственной безопасности краевого Главка проводят проверку по факту возможного противоправного деяния сотрудника полиции. Предварительно установлено, что в 2025 году он знал о прибытии на обслуживаемую территорию освободившегося заключенного, но тот на учет не встал и поселился в другом городе. Мер по установлению контроля за ним сотрудник не принял, после чего мужчина совершил несколько преступлений. Сейчас полицейский отстранен от службы, при подтверждении вины он будет уволен и привлечен к ответственности», — прокомментировали ситуацию ГУ МВД по Красноярскому краю.
Уголовное дело рассмотрит Партизанский районный суд. Начальнику отделения участковых вменяют ч. 3 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, которая по неосторожности повлекла смерть двух или более лиц).