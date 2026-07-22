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В администрации Хабаровска назначили нового главу управления ЖКХ

Андрей Мышко возглавил подразделение, отвечающее за эксплуатацию жилищного фонда города.

В администрации Хабаровска назначили нового начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда, сообщает мэрия города. Им стал Андрей Максимович Мышко.

Новый руководитель получил высшее образование в Дальневосточном государственном университете путей сообщения, который окончил в 2017 году. Его опыт руководящей работы составляет три года.

Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда занимается вопросами содержания многоквартирных домов, организации коммунальной инфраструктуры и взаимодействия с управляющими организациями.