Психологи назвали самые тяжёлые месяцы для жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае за прошлый год на телефон доверия обратились более 13,2 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения региона.
Бесплатную и анонимную психологическую помощь круглосуточно оказывают специалисты Краевой клинической психиатрической больницы имени И. Б. Галанта.
Работа службы направлена на сохранение психического здоровья жителей и ведётся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Владимиром Путиным.
Чаще всего люди обращаются за помощью из-за проблем со здоровьем, конфликтов с близкими, чувства одиночества, а также стресса, связанного с работой или учёбой. По словам специалистов, заметный рост числа звонков традиционно приходится на сентябрь, ноябрь, январь и май — периоды адаптации, сезонной хандры и экзаменов.
Как отметила заместитель главного врача Наталья Воронкова, своевременный разговор с психологом помогает снизить эмоциональное напряжение, а при необходимости определить дальнейший план получения помощи.
Помимо телефонных консультаций специалисты ведут просветительскую работу в интернете и консультируют в текстовом формате, что особенно востребовано среди подростков и молодёжи.
Получить экстренную психологическую помощь можно круглосуточно по телефону +7 (924) 307−17−17.
Детский телефон доверия работает по номерам 8−800−2000−122 и 124 (с мобильного).