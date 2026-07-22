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Психологи назвали самые тяжёлые месяцы для жителей Хабаровского края

Психологи бесплатно и анонимно помогают круглосуточно.

В Хабаровском крае за прошлый год на телефон доверия обратились более 13,2 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения региона.

Бесплатную и анонимную психологическую помощь круглосуточно оказывают специалисты Краевой клинической психиатрической больницы имени И. Б. Галанта.

Работа службы направлена на сохранение психического здоровья жителей и ведётся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Владимиром Путиным.

Чаще всего люди обращаются за помощью из-за проблем со здоровьем, конфликтов с близкими, чувства одиночества, а также стресса, связанного с работой или учёбой. По словам специалистов, заметный рост числа звонков традиционно приходится на сентябрь, ноябрь, январь и май — периоды адаптации, сезонной хандры и экзаменов.

Как отметила заместитель главного врача Наталья Воронкова, своевременный разговор с психологом помогает снизить эмоциональное напряжение, а при необходимости определить дальнейший план получения помощи.

Помимо телефонных консультаций специалисты ведут просветительскую работу в интернете и консультируют в текстовом формате, что особенно востребовано среди подростков и молодёжи.

Получить экстренную психологическую помощь можно круглосуточно по телефону +7 (924) 307−17−17.

Детский телефон доверия работает по номерам 8−800−2000−122 и 124 (с мобильного).