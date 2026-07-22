Психологи назвали самые тяжёлые месяцы для жителей Хабаровского края

Чаще всего люди обращаются за помощью из-за проблем со здоровьем, конфликтов с близкими, чувства одиночества, а также стресса, связанного с работой или учёбой. По словам специалистов, заметный рост числа звонков традиционно приходится на сентябрь, ноябрь, январь и май — периоды адаптации, сезонной хандры и экзаменов.