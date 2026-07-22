«Резиновую» квартиру с 14 мигрантами-нелегалами нашли в Нижнем Новгороде

Полицейские обнаружили «резиновую» квартиру в Канавинском районе Нижнего Новгорода. 60-летняя местная жительница фиктивно прописала у себя 14 мигрантов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Хозяйка недвижимости на улице Лазо заведомо знала, что мигранты не будут у нее жить. Она оформила им временную прописку за вознаграждение.
Возбуждены уголовные дела. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее мы писали, что троих индийцев выгнали из Нижегородской области за нарушения.