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«Резиновую» квартиру с 14 мигрантами-нелегалами нашли в Нижнем Новгороде

Иностранцев фиктивно прописала 60-летняя местная жительница.

Источник: Живем в Нижнем

Полицейские обнаружили «резиновую» квартиру в Канавинском районе Нижнего Новгорода. 60-летняя местная жительница фиктивно прописала у себя 14 мигрантов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Хозяйка недвижимости на улице Лазо заведомо знала, что мигранты не будут у нее жить. Она оформила им временную прописку за вознаграждение.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы писали, что троих индийцев выгнали из Нижегородской области за нарушения.