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Из Ростовской области за неделю экспортировали 16 тонн молока и мяса в Абхазию

В местах таможенного оформления Ростовской области с 13 по 17 июля досмотрели три партии продукции общим весом 16 т для экспорта в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

В местах таможенного оформления Ростовской области с 13 по 17 июля досмотрели три партии продукции общим весом 16 т для экспорта в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В их числе — две партии готовой молочной продукции весом 10 т и одна партия готовой мясной продукции весом 6 т. Экспортируемый товар признали безопасным в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствующим требованиям страны-импортера. Качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведённых в Донском филиале ФГБУ ЦОК АПК.

Нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции не обнаружили.

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