Два человека погибли и 13 пострадали при атаках на Белгородскую область за сутки

Сутками ранее ВСУ ударили по Белгородской области 153 раза. Из-за этого погибли девять человек, 77 пострадали. По словам белгородских властей, это беспрецедентный итог. После оказания медпомощи 37 белгородцев продолжили лечение амбулаторно, а 41 пациент был госпитализирован.