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Два человека погибли и 13 пострадали при атаках на Белгородскую область за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли 64 удара по Белгородской области. В результате два мирных жителя погибли, 13 получили ранения. Это следует из ежедневной сводки врио губернатора Александра Шуваева.

Источник: Коммерсантъ

За минувшие сутки ВСУ нанесли 64 удара по Белгородской области. В результате два мирных жителя погибли, 13 получили ранения. Это следует из ежедневной сводки врио губернатора Александра Шуваева.

Погибшие установлены в Белгороде и Шебекинском округе. Пострадали мирные жители при ударах ВСУ по облцентру, Белгородскому, Грайворонскому, Краснояружскому и Ракитянскому округам. Шестеро из них продолжают лечение в больницах.

Также атакам подверглись Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Ивнянский, Корочанский, Прохоровский, Новооскольский и Яковлевский округа. ВСУ произвели четыре артиллерийских обстрела и трижды сбросили взрывные устройства с беспилотников. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 132 БПЛА.

Сутками ранее ВСУ ударили по Белгородской области 153 раза. Из-за этого погибли девять человек, 77 пострадали. По словам белгородских властей, это беспрецедентный итог. После оказания медпомощи 37 белгородцев продолжили лечение амбулаторно, а 41 пациент был госпитализирован.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

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