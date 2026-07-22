В Туле состоялся первый модный показ с участием собак «Гав-кутюр»

Первый модный показ с участием собак «Гав-кутюр» прошел 18 июля в Туле в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве туризма Тульской области.
В ходе мероприятия состоялись два показа: «Пушистые герои: путешествие по мультфильмам» и «Хвостики на пляже». Их участниками стали более 80 владельцев собак со своими питомцами. Также для гостей работала выставка-ярмарка тульских производителей изделий для домашних животных, фотозоны, проводились обучающие мастер-классы кинолога, творческие активности и викторины с подарками.
«Наша задача — сделать визит гостей в Тульскую область или поездку жителей по региону наполненной положительными впечатлениями вне зависимости от их особенностей. Представители креативных индустрий формируют уникальные туристические продукты: предлагают авторские экскурсии, сувениры, различные изделия и услуги. Все это укрепляет туристический и экономический потенциал региона», — отметила министр туризма Тульской области Елена Мартынова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.