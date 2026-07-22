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Мотовзвод Красноярска выявил более тысячи нарушителей среди байкеров и водителей самокатов

С апреля 2026 года мотовзвод полка ДПС Госавтоинспекции Красноярска ведет усиленное патрулирование улиц города и загородных трасс. За этот период.

С апреля 2026 года мотовзвод полка ДПС Госавтоинспекции Красноярска ведет усиленное патрулирование улиц города и загородных трасс. За этот период инспекторы привлекли к административной ответственности более 900 мотоциклистов и более 200 пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). При этом более 250 человек управляли транспортом без водительского удостоверения соответствующей категории. Более 15 водителей задержаны в состоянии опьянения. Зафиксировано более 190 аварий с участием мототранспорта, в которых погибли 5 человек и более сотни были травмированы. Патрулирование на мотоциклах позволяет инспекторам маневрировать в плотном потоке машин на дорогах города и эффективно преследовать нарушителей скоростного режима на загородных трассах. Основная цель работы мотоподразделения — снижение числа аварий и повышение культуры вождения.