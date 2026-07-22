Shot: Алексей Воробьев продал виллу в Голливуде за 125 миллионов рублей

Певец и актер Алексей Воробьев продал виллу в Голливуде за 125 миллионов рублей. Об этом в среду, 22 июля, пишет Shot.
По данным источника, в 2021 году артист вместе со своим продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек приобрел особняк в районе Голливудские Холмы за 1,7 миллиона долларов. Этот район считается одним из самых престижных в Лос-Анджелесе, где также расположена недвижимость многих мировых знаменитостей.
Дом в испанском стиле площадью около 237 квадратных метров с двумя спальнями, несколькими ванными комнатами и гаражом на два автомобиля после покупки начали сдавать в аренду почти за восемь тысяч долларов в месяц. Однако спустя три года владельцев оштрафовали на 518 долларов за нарушение требований пожарной безопасности.
Осенью прошлого года особняк выставили на продажу за два миллиона долларов, однако покупателя найти не удалось. Позже стоимость снизили до 1,6 миллиона долларов — около 125 миллионов рублей, после чего сделка состоялась.
При этом, как утверждает Telegram-канал, без недвижимости в США Воробьев не остался. В том же 2021 году он и Гечмен-Вальдек приобрели в ипотеку еще один дом стоимостью 2,9 миллиона долларов. Этой весной артист вновь оформил кредит под залог данного жилья. Авторы материала утверждают, что сейчас он живет там вместе с супругой.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певец Филипп Киркоров продал своей дочери за 100 долларов особняк в Майами, чтобы сохранить за ней право на американское гражданство. Для этого артист снизил стоимость дома в 41 тысячу раз.