Shot: Алексей Воробьев продал виллу в Голливуде за 125 миллионов рублей

При этом, как утверждает Telegram-канал, без недвижимости в США Воробьев не остался. В том же 2021 году он и Гечмен-Вальдек приобрели в ипотеку еще один дом стоимостью 2,9 миллиона долларов. Этой весной артист вновь оформил кредит под залог данного жилья. Авторы материала утверждают, что сейчас он живет там вместе с супругой.