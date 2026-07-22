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Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Минимум 31 человек пострадал в ДТП с автобусом, следовавшим из турецкого Стамбула в город Кушадасы на побережье Эгейского моря. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в Hürriyet.

Минимум 31 человек пострадал в ДТП с автобусом, следовавшим из турецкого Стамбула в город Кушадасы на побережье Эгейского моря. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в Hürriyet.

Авария произошла утром на трассе Кютахья — Афьонкарахисар в центральной части Турции. По предварительным данным, водитель потерял управление, из-за чего автобус врезался в дорожное ограждение, съехал с трассы и опрокинулся.

В район происшествия были направлены бригады скорой помощи, все раненые госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП, передает издание.

20 июня 4 человека погибли и еще 16 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Испарта. Транспортное средство, перевозившее путешественников, потеряло управление и съехало в обрыв.

Кроме того, 24 мая на западе Турции перевернулся еще один автобус, в результате аварии пострадали водитель и 45 пассажиров. Машина направлялась из Анкары в Чанаккале, когда в один момент вылетела с трассы.