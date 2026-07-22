Отличнице «Тотального диктанта» в Омске вручили кружку с ошибками

Участница «Тотального диктанта» — 2026 обнаружила ошибки на сувенирной кружке, которую получила за отличное написание работы. Об этом омичка рассказала изданию «КП-Омск».
Акция прошла 18 апреля, однако кружку девушка достала из коробки только спустя несколько месяцев. Выяснилось, что в напечатанном на сувенире названии ОмГУ имени Ф. М. Достоевского перепутали буквы «с» и «т» в слове «государственный». Кроме того, после сокращения «им.» пропустили точку.
Организатором «Тотального диктанта» в Омске выступил ОмГУ. При этом сувенирную продукцию изготавливали партнёры акции, а не сам университет.
В 2026 году диктант очно написали около двух тысяч жителей Омской области. Отличные оценки получили 85 участников — им вручили памятные кружки. Есть ли ошибки на других экземплярах, пока неизвестно.