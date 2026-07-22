Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отличнице «Тотального диктанта» в Омске вручили кружку с ошибками

Опечатки допустили в названии Омского государственного университета.

Источник: Om1 Омск

Участница «Тотального диктанта» — 2026 обнаружила ошибки на сувенирной кружке, которую получила за отличное написание работы. Об этом омичка рассказала изданию «КП-Омск».

Акция прошла 18 апреля, однако кружку девушка достала из коробки только спустя несколько месяцев. Выяснилось, что в напечатанном на сувенире названии ОмГУ имени Ф. М. Достоевского перепутали буквы «с» и «т» в слове «государственный». Кроме того, после сокращения «им.» пропустили точку.

Организатором «Тотального диктанта» в Омске выступил ОмГУ. При этом сувенирную продукцию изготавливали партнёры акции, а не сам университет.

В 2026 году диктант очно написали около двух тысяч жителей Омской области. Отличные оценки получили 85 участников — им вручили памятные кружки. Есть ли ошибки на других экземплярах, пока неизвестно.