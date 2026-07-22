В ЕГРН внесли границы еще 56 населенных пунктов Красноярского края

В июне 2026 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о границах 56 населенных пунктов в десяти муниципальных округах Красноярского края, в том числе с особенными, говорящими названиями: Тайна, Ганина гарь, Мокруша, Сухое озеро, Бедоба, Кумыри и Беляки.