Туристический поток между Хабаровским краем и Китаем растет

Так, за первую половину 2026 года число китайских туристов, приезжающих в Хабаровский край, выросло на 17,5%. Кроме того, за полгода на китайских направлениях в международном терминале Хабаровского аэропорта были обслужены 68,5 тысячи пассажиров. Общий международный пассажирский трафик за полгода превысил 192 тысячи пассажиров, что на 28% больше, чем было годом ранее. Самый большой рост отмечается на рейсах из Хабаровска в Пекин (+42%), Харбин (+15%), Санью (+57%) и Шанхай (туда полеты начали выполняться впервые). В данный момент из Хабаровска в Китай можно улететь в такие города, как Пекин, Харбин, Шанхай, Цзямусы, Далянь, Санья, Яньтай и Бэйдайхэ. Большую роль в развитии этого направления играет безвизовый режим, введенный между Россией и Китаем.