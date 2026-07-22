Дизайнер Субботин предложил изобразить эмодзи-москвича слегка озадаченным интровертом

По его словам, персонаж должен быть одет просто, дорого и так, будто это вышло случайно: темное пальто, шарф, удобные кроссовки. Цвета — графитовый, черный, темно-синий. В руке у аватара должен быть телефон, в ушах — наушники, а рядом с ним чашка кофе.