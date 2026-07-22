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Мэр Сергей Шелест сообщил о завершении ремонта развязки у Ленинградского моста

На прилегающем проспекте осталось достроить часть тротуара и установить тёплые остановочные павильоны.

Источник: фото из соцсетей мэра Омска Сергея Шелеста

В Омске завершили дорожный ремонт на развязке возле Ленинградского моста. Готовность объекта достигла 100%, сообщил мэр Сергей Шелест.

Подрядчик заменил бордюры на гранитные и обустроил технические тротуары. Они не предназначены для пешеходов, а защищают газоны и дорожные конструкции. Во время ливней и таяния снега такие участки удерживают грунт и не позволяют ему сползать на проезжую часть.

Рядом — на проспекте, примыкающем к развязке, — пешеходных зон предостаточно. Общая готовность этого объекта на сегодняшний день составляет 98%. Взамен разрушенных пешеходных дорожек и бордюров вдоль проезжей части вымостили новые плиточные тротуары и установили гранитные бортовые камни.

отметил Сергей Шелест

На завершённых участках уже убрали строительный мусор и посеяли газон. Подрядчику осталось доделать небольшой отрезок тротуара, а также установить тёплые павильоны на остановках «Парк Победы» и «ДОСААФ».

Ремонт проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Согласно условиям контракта, все работы должны будут завершиться до 1 сентября. Перед приёмкой специалисты проверят объекты и, если понадобится, потребуют устранить выявленные недочёты.

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