Мэр Сергей Шелест сообщил о завершении ремонта развязки у Ленинградского моста

Подрядчик заменил бордюры на гранитные и обустроил технические тротуары. Они не предназначены для пешеходов, а защищают газоны и дорожные конструкции. Во время ливней и таяния снега такие участки удерживают грунт и не позволяют ему сползать на проезжую часть.