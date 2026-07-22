Что мы сеем в сердца детей, и что пожинаем?

Внучка начала шуметь, и бабушка тихо сделала ей замечание, объясняя о правилах поведения в подобных местах. Девочка недовольно прервала ее и громко отрезала: «Будешь ко мне приставать — я тебя из дома выгоню».
Таковы реалии нашего времени. Можно долго рассуждать о причинах, но откуда у ребенка берется подобная модель поведения? Как девочка решилась пригрозить бабушке тем, что выгонит ее из дома? Возможно, в семье не все гладко, и взрослые позволяют себе подобные угрозы в присутствии ребенка. Они наговорят друг другу лишнего, остынут и забудут, а ребенок запомнит и копирует неосторожные фразы, брошенные в пылу ссоры, не понимая, что это лишь минутная эмоция. Конечно, это лишь одна из версий, но она заставляет задуматься о том, как сильно наши слова влияют на детей.
Где-то в домах знакомых, соседей, на улице такое слышала? Насмотрелась подобного в мультфильмах?
Может и другой вопрос появиться для уточнения. Бабушка и дедушка в гостях у родителей девочки, поэтому она себя воспринимает как хозяйка и считает, что «неугодным» посетителям можно пригрозить тем, что их выгонят?
Так или иначе, плохой пример где-то был. В жизни или на экране — мы не узнаем. И даже если не прямо такой, но что-то подобное где-то ребенок увидел или услышал.
Главная проблема здесь в том, что дурной пример падает на почву детской вседозволенности. Сегодня все больше семей, где желания ребенка стали законом, а родители добровольно превращаются в обслуживающий персонал при маленьком «повелителе». Но возникает закономерный вопрос: где в этой схеме место для самих взрослых? Неужели их чувства и потребности перестали иметь значение?
И в приведенном примере не исключен вариант, что девочка всего лишь мультфильм посмотрела, где кто-то кого-то из дома выгонял или грозился это сделать, а потом, уверенная, что она главная, решила пригрозить тем же бабушке…
Речь не о том, что ребенок должен быть на третьем или десятом месте. И не о том, что его нужно меньше любить или уделять ему меньше внимания. Посмотрите на прежние времена. Детей любили, о них заботились, они участвовали в жизни семьи, но не верховодили ей. Проведу аналогию. И звери, и птицы кормят детенышей, согревают, берегут, защищают от опасностей, учат тому, что умеют сами. Но детеныши не руководят стаей, прайдом или семейством. Что будет, если им позволят главенствовать? С высокой долей вероятности, погибнут все, и молодые в первую очередь. Опыта у них нет, для его появления нужно время, подчинение старшим, готовность перенимать навыки от них.
И в человеческом обществе практически так же. У ребенка нет опыта. Разве понимает он сам, к чему может привести исполнение его желаний или его действия? Разве готов он к тому, чтобы задавать тон в семье? Многие сегодня удивляются: к детям с пониманием относятся, стараются даже не ругать и не повышают голоса, делают все, чтобы у него было больше радости, исполняют все «хотелки», а с детьми становится все труднее: капризов, недовольства, агрессии с их стороны все больше. В чем дело? В том, что ребенок не в состоянии брать на себя ответственность, у него еще нет рассудительности, а чрезмерное исполнение его желаний приводит к аномалиям в поведении. Ребенку для правильного развития нужны указания от старших, он должен знать свои границы (это — можно, это — нельзя, это — опасно и т. п.). Взрослые должны дать ему ориентиры в правилах поведения. Детям нужна опора, и эту опору могут дать только родители и воспитатели.
Снова подчеркну, что речь не о том, что желания мамы должны быть на первом месте, а дочки — на 20. Речь о том, что на первом месте должны быть интересы всей семьи, то, что действительно важно для всех, а не сиюминутные капризы ребенка. Потребности каждого в доме тоже заслуживают внимания. Но не в варианте «сделаем все так, как хочется нашей Оленьке, не думая об остальных», а так, чтобы слышать всех членов семьи, уступать друг другу, чтобы находилось время и участие и для старых, и для малых. Например, утром мы приведем в порядок участок (это нужно для всей семьи), днем прогуляемся на речку (папа и сын любят поплавать), а оттуда зайдем на родник и наберем воды, которую любят пить бабушка и старшая дочка, к вечеру все вместе польем огород (важно для всех), а потом пойдем смотреть с холма закат (маму и младшую дочку воодушевляют красивые закаты).
При планировании семейного бюджета тоже должна быть выдержаны приоритеты: сначала закрываем базовые потребности — продукты, коммунальные платежи, транспорт. Затем переходим к необходимому: папе нужен новый свитер, старшей дочке — форма в школу. Дальше — приятные дополнения: в этом месяце купим сыну мяч, в следующем — рюкзак для младшей дочки. Конечно, это лишь пример, но он отражает главный принцип семьи, где слышат каждого, и никто не остается без внимания.
К сожалению, сегодня часто встречается другой подход — «культ ребенка». Оленьке покупают третью куртку, очередные туфли, гаджет «чтобы был не хуже, чем у других», и сладости по первому требованию. Причем это свойственно не только обеспеченным семьям: даже при скромном доходе родители готовы исполнить любой каприз, не задумываясь, нужны ли ребенку эти вещи и выдержит ли бюджет. В такой системе координат интересы мамы и папы отходят на второй план. Мама привычно «потерпит», ведь главное — порадовать Оленьку.
И речь не только о материальном. Чувства ребенка важны. Подчеркну: действительно важны. А чувства взрослых разве нет? Приведу еще одну историю — в чем-то комичную, но больше трагичную. В одной семье пожилая мать и несколько ее детей и родственников были представителей одной и той же профессии. И когда в стране отмечается их профессиональный праздник, по традиции все собирались у нее дома за столом. Хозяйка всем бывшим и действующим работникам этой отрасли дарила небольшие подарки. Но в этот раз произошел казус — внучек, вдруг решив, что он тоже уже «профи», вообразив себя принадлежащим к этой профессии, закатил истерику из-за того, что не получил подарка наравне со взрослыми. Все гости были в смущении, а родители малыша обвиняют бабушку в неуважении чувств ребенка…
Они всегда на его стороне, вынь да положи все, что он хочет. Бабушка не могла предугадать, что ребенок тоже ждет подарок. Ее, устроившую уютное торжество для родных, обвинили в том, что для нее не имеют значения чувства ребенка, настаивали, что она неправа, должна это понять, извиниться, поздравить… Она должна?.. А разве молодые родители не должны были правильно расставить приоритеты — кто старше и весомее в семье, почему капризы дошкольника важнее уважения к человеку старшего поколения? Да и вообще — разве не входит в их обязанности объяснять своему ребенку, что требовать себе подарки некрасиво? А на самом деле — признак невоспитанности.
Вот и буянят у нас подростки, которых так и не научили, что важен каждый человек, а не только они сами, что у каждого есть чувства, желания, переживания.
С мнением детей обязательно нужно считаться. Их нужно внимательно слушать. Надо сделать так, чтобы мальчики и девочки не боялись подойти с сомнениями, вопросами и просьбами. От детских слов, мыслей, инициатив не надо отмахиваться — родители и дети должны понимать друг друга. И нередко ребенок помогает нам увидеть что-то, чего мы не замечали. Но окончательное решение принимает взрослый, потому что он более опытный, у него больше знаний, и ответственность несет он. В семье, повторю, приоритеты должны расставляться правильно.
Забота и любовь — это не вседозволенность, не разрешение на все. От вседозволенности, ставшей для многих детей нормой, страдают все: они сами в первую очередь, их родственники, которым приходится выплачивать штрафы или компенсации за причиненный «чадушками» ущерб, все общество. Ладно, если материальное возмещение, которого могло бы и не быть, если б «ребеночек» не бесился с жиру и не накуролесил. Хуже, когда дело доходит до нарушения Уголовного кодекса. Тут вспоминается старая как мир пословица: «Что посеешь, то и пожнешь».
Дети — будущее нашей страны. Будущие руководители предприятий, школ, работники медучреждений, технологи производств, разработчики ПО. Без правильного нравственного фундамента крепкого здания не построить. Казалось бы, что может быть проще соблюдения слов Писания: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6: 1−4)? Да будет так!