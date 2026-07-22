Что мы сеем в сердца детей, и что пожинаем?

И в человеческом обществе практически так же. У ребенка нет опыта. Разве понимает он сам, к чему может привести исполнение его желаний или его действия? Разве готов он к тому, чтобы задавать тон в семье? Многие сегодня удивляются: к детям с пониманием относятся, стараются даже не ругать и не повышают голоса, делают все, чтобы у него было больше радости, исполняют все «хотелки», а с детьми становится все труднее: капризов, недовольства, агрессии с их стороны все больше. В чем дело? В том, что ребенок не в состоянии брать на себя ответственность, у него еще нет рассудительности, а чрезмерное исполнение его желаний приводит к аномалиям в поведении. Ребенку для правильного развития нужны указания от старших, он должен знать свои границы (это — можно, это — нельзя, это — опасно и т. п.). Взрослые должны дать ему ориентиры в правилах поведения. Детям нужна опора, и эту опору могут дать только родители и воспитатели.